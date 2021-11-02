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محمد عمارة يحذر من عودة شيكابالا لقيادة في القمة

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محمد عمارة يحذر من عودة شيكابالا لقيادة الزمالك في القمة محمد عمارة يحذر من عودة شيكابالا لقيادة في القمة

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أكد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق أن كفة الفريق الأحمر أرجح في لقاء القمة ضد يوم الجمعة المقبل بالدوري.

وأوضح عمارة في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي استفاد من ضم صفقات جديدة بعكس الزمالك.

وأكد أن الثنائى احمد عبدالقادر وعمار حمدي من الأوراق المهمة في لقاء القمة في صفوف الأهلي.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك من أكثر العناصر المؤثرة مع الفريق الأبيض بجانب المغربي أشرف بن شرقي الجناح الأيسر.

وقال :«شيكابالا إذا عاد في الساعات القادمة حال قبول التماس الزمالك سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض وسيصنع الفارق».

المصرى اليوم

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