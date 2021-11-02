★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق أن كفة الفريق الأحمر أرجح في لقاء القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالدوري.

وأوضح عمارة في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي استفاد من ضم صفقات جديدة بعكس الزمالك.

وأكد أن الثنائى احمد عبدالقادر وعمار حمدي من الأوراق المهمة في لقاء القمة في صفوف الأهلي.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك من أكثر العناصر المؤثرة مع الفريق الأبيض بجانب المغربي أشرف بن شرقي الجناح الأيسر.

وقال :«شيكابالا إذا عاد في الساعات القادمة حال قبول التماس الزمالك سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض وسيصنع الفارق».