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"عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية

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"عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية "عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية
حملة 2020 السياحية أتت ثمارها.. وتوقع زيادة الزوار مع استئناف السفر الدولي

يفكر 4 من كل 10 بريطانيين جدياً في قضاء عطلاتهم في المملكة العربية ، وفقاً لبحث أجرته شركة "WTM London"، أمس الإثنين.

ونفّذت السعودية حملة سياحة محلية ناجحة في عام 2020، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار بشكل أكبر خلال العام الجاري مع استئناف السفر الدولي أخيراً، ومن المقرر أن تعود صناعة السياحة المزدهرة في المملكة إلى مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار تقرير "eturbonews" المتخصص في شؤون السفر عالمياً، إلى أن الوجهات السعودية ستشهد اقبالاً كبيراً؛ حيث سيوقع عدد من شركات السفر في بريطانيا صفقات تجارية مع شركات سعودية.

ووجد البحث الذي شمل 1000 مستهلك، أن 42 % من البالغين في بريطانيا يفكرون جدياً في الذهاب لقضاء عطلة في المملكة العربية السعودية، وقال 19 % آخرون إن ذلك غير مرجح حالياً، لكن يمكن إقناعهم.

كما كشف البحث الذي شمل 676 مهنياً تجارياً من دول حول العالم، أن أكثر من النصف بقليل (51 %) يخططون لإجراء محادثات تجارية مع الشركات السعودية، متفوقة على وجهات مثل إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 48 %، واليونان في المرتبة الثالثة بـ 38 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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