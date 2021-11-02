العراق يرشح «أوروبا» لتمثيله في سباق أوسكار 2022

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أعلن العراق ترشيح الفيلم الروائي «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد لتمثيله في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي بالدورة الـ94 للجائزة الأشهر سينمائيا بالعالم.

يروي الفيلم 3 أيام مأساوية من حياة الشاب العراقي كمال الذي يحاول الوصول إلى أوروبا سيرا على الأقدام عبر الحدود التركية البلغارية ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات المناهضة للمهاجرين.

الفيلم إنتاج عراقي إيطالي كويتي مشترك وهو أحد الأفلام الروائية الخمسة المدعومة من قبل «منحة بغداد لدعم السينما العراقية» لعام 2021 المقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.

وقالت الوزارة في بيان أمس الإثنين إن لجنة مستقلة برئاسة حكمت البيضاني رئيس قسم السينما في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد «صوتت بالإجماع المطلق لصالح ترشيح الفيلم».

الفيلم هو الطويل الخامس للمخرج العراقي حيدر رشيد وسبق عرضه في قسم «نصف شهر المخرجين» بمهرجان كان في فرنسا شهر يوليو الماضي.

ومن المنتظر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية القائمة الأولية للأفلام المرشحة بفئة أفضل فيلم دولي في ديسمبر المقبل ثم القائمة القصيرة في فبراير 2022.

ويقام حفل إعلان وتسليم جوائز الأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.