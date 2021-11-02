رئيس سموحة: مستحيل أطلب دعم من فرج عامر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن ترشحه لرئاسة النادي السكندري في مواجهة فرج عامر كان طموحا مشروعا.

وقال وليد عرفات، في تصريحات تليفزيونية: «انتخابات سموحة كانت معركة شرسة ونجاحي بفارق 1300 صوت انجاز كبير»، مشيرًا :«فرج عامر قيمة وقامة في تاريخ نادي سموحة».

وتابع: «هدفي الحفاظ على استقرار نادي سموحة في الشقين الاجتماعي والرياضي، ولست من هواة تغير الأجهزة الفنية، بل أدعم الاستقرار الفني للفريق بقيادة أحمد سامي».

وأشار :«مستحيل أطلب دعم من فرج عامر، رئيس النادي السابق أو محمد مجاهد، الذي كان مرشحًا على منصب الرئيس»، مضيفًا :«لو النادي يحتاج إلى دعم سأدفع من جيبي الخاص، لكن أرفض تلك السياسة».

وأضاف :«مفيش رئيس نادي يُدعم من جيبه، يدعمه من جيبه ليه!»، مضيفًا :«الرئيس الذي يدفع من جيبه، يبقى فشل في الإدارة».