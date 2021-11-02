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رئيس سموحة: مستحيل أطلب دعم من فرج عامر

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رئيس سموحة: مستحيل أطلب دعم من فرج عامر رئيس سموحة: مستحيل أطلب دعم من فرج عامر

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أكد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن ترشحه لرئاسة النادي السكندري في مواجهة فرج عامر كان طموحا مشروعا.

وقال وليد عرفات، في تصريحات تليفزيونية: «انتخابات سموحة كانت معركة شرسة ونجاحي بفارق 1300 صوت انجاز كبير»، مشيرًا :«فرج عامر قيمة وقامة في تاريخ نادي سموحة».

وتابع: «هدفي الحفاظ على استقرار نادي سموحة في الشقين الاجتماعي والرياضي، ولست من هواة تغير الأجهزة الفنية، بل أدعم الاستقرار الفني للفريق بقيادة أحمد سامي».

وأشار :«مستحيل أطلب دعم من فرج عامر، رئيس النادي السابق أو محمد مجاهد، الذي كان مرشحًا على منصب الرئيس»، مضيفًا :«لو النادي يحتاج إلى دعم سأدفع من جيبي الخاص، لكن أرفض تلك السياسة».

وأضاف :«مفيش رئيس نادي يُدعم من جيبه، يدعمه من جيبه ليه!»، مضيفًا :«الرئيس الذي يدفع من جيبه، يبقى فشل في الإدارة».

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