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مصرع طفل غرقًا في الرياح التوفيقي ببنها

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مصرع طفل غرقًا في الرياح التوفيقي ببنها مصرع طفل غرقًا في الرياح التوفيقي ببنها

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لقى طفل عمره 4 سنوات مصرعه غرقا في الرياح التوفيقى بمدينة بنها وجارى انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقية بلاغا يفيد بمصرع طفل 4سنوات من عزبة السلام دائرة مركز شرطة بنها غرقا بمياة الرياح التوفيقى ببنها.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل كان يقف بجوار شقيقته الأكبرمنه ينتظرون المركب العابر بين عزبتين وانزلقت يداه من يد شقيقته في فرع النيل أمام عزبة السلام بمنطقة المطافى وغرق في المياة وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال جثة الطفل وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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