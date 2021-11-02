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تغيير مسمى مستشفى الصحة النفسية بالطائف إلى "مجمع إرادة والصحة النفسية"

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في إطار عمليات التطوير الشاملة وتزايد التخصصات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات

تغيير مسمى مستشفى الصحة النفسية بالطائف إلى

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن وزارة الصحة قررت رسميًّا تغيير مسمى مستشفى الصحة النفسية بالطائف إلى "مجمع إرادة والصحة النفسية"، في إطار عمليات التطوير الشاملة، وتزايد التخصصات المختلفة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات.
وردًّا على استفسار "سبق" قال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن التغيير يهدف إلى الشمولية في تقديم الخدمات المتنوعة، ومواكبة المستجدات، وعمليات التطوير الشاملة، مؤكدًا أن المجمع يضم عشرات التخصصات في مختلف الأقسام الطبية، كما تم إضافة المزيد من التخصصات في الآونة الأخيرة مثل علاج الإدمان، وعيادات الأطفال والمراهقين.
وأضاف "الحميدان" مرت على المستشفى 4 مسميات منذ افتتاحه قبل 60 عامًا وتحديدًا في عام 1383 هجريًّا، حيث أطلق عليه "المورستان، وشهار، ومستشفى الصحة النفسية" في عام 1403 وحاليًا المسمى الجديد "مجمع إرادة والصحة النفسية" الذي يواكب التوجهات وعمليات التطوير.
تجدر الإشارة إلى أن المجمع يتسع لـ670 سريرًا، ويحتوي على التخصصات النفسية والاجتماعية المتنوعة، كما يضم مراكز للترفيه والعلاج بالعمل ليقوم بأدواره المختلفة سواء من الناحية العلاجية أو التأهيلية من أجل تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والنزيلات والمراجعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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