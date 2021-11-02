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بكثير من الفساتين الأنيقة والجذابة متعددة الألوان، استعرضت النجمة يسرا عددا من الإطلالات الأخيرة لها التي ظهرت بها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الماضية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

واستعرضت «يسرا» إطلالاتها، منذ ظهورها في حفل الافتتاح بفستان من «البيبي بلو»، مرورا بـ«جامبسوت» باللونين الأسود والذهبي، وصولا إلى فستان ارتدته خلال حفل الختام يجمع اللونين الأسود والفضي، وفستان أبيض مطرز ظهرت به في كليب «متعلق بيكي» غناه المطرب أحمد الروبي وهي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة هذا العام، وشاركت يسرا بالظهور فيه مع 10 نجمات.

إطلالات رائعة ظهرت بها يسرا، وبعضها ظهرت خلالها خلال فيديو قصير وهي ترقص وأخرى وهي أمام المرآة، على أنغام موسيقى الأغنية الشهيرة للموسيقار عمر خيرت «100 سنة سينما».

وكشف يسرا مؤخرا عن إن سر المحافظة على جمالها حتى الآن هو «ستر ربنا مع الواحد»، موضحة المحافظة على الجمال هو مجهود يعد جزء من حياة الفنانين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها قبل التواجد على الريد كاربت في مهرجان الجونة بذلت مجهود كبير قائلا: «بقالي ساعتين بلبس وبحط ميكب وشعر».

وكشفت يسرا أيضا أن سر جمالها في الجونة إلى تمكنها من مقابلة جميع الفنانين ولا يتم بذل مجهود في ذلك الوقت إلا خلال التصوير أو التواجد على الريد كاربت.

وتابعت أنها تحرص على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش واصفة المغرب بأنها بلد جميع وشعبها محب للفن والفنانين المصريين، وأضافت: «عمري ما روحت المغرب ومتحضنتش من الشعب» حيث يتم استقبالها بحفاوة بالغة.