اعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية في التحقيقات.. وشقيق المجني عليه: «أخويا اللي مربيه»

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كشفت المتهم في واقعة ذبح عاطل بوسط النهار في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية أمام الأهالي وفصل رأسه عن جسده وحملها وترجل بها ممسكاً السكين كبيرة في يده لإرهاب من يحاول الاقتراب منه، أن سبب قتله للمجني أخذاً بالثأرلشرفه بسبب قيامه باغتصاب أمه وأخته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تلقت بلاغا من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس شخص آخر يدعى «محمد» ٤٣ عام في شارع طنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

واقعة ذبح مواطن في الإسماعيلية

قالت التحريات، أن الأهالي شارع طنطا في الإسماعيلية قاموا بسحل المتهم حتى تسلمه إلى ضباط الشرطة، وأكدت أن المتهم يعمل بمحل موبليات خاص بشقيق المجني عليه ونشبت بينهما خلافات واتهامات متبادلة بحجة قيام المجني عليه بالتعدي جنسيا على شقيقته وأمه وانه قرر ينتقم لشرفه وسط الشارع أمام أهالي المنطقة.

أكد أحمد عبدالحليم، أحد شهود عيان، إن المتهم بعد تنفيذ جريمته حمل رأسه المجني عليه وسار في الشارع بهدوء يستعرض أمام المارة عنفه وجبروته، مما أثار غضب الأهالي وقاموا بمطاردته داخل شارع البحري في الإسماعيلية بالامساك به والأتصال بشرطة النجدة للقبض عليه.

وذكر محمد سليم، شاهد آخر، إن القاتل كان يمسك في يده رأس المجني عليه، واليد الآخري سكين «ساطور» يهدد الأهالي من الدخل والإمساك به ما جعل المتهم يتمادي في جريمته وظل يقتل ويقطع في الجثة ويسير برأسه في الشارع حتي تمكن عدد من الأهالي من السير خلفه والإمساك به.

وأكد الشاهد أن المتهم بعد الإمساك به أكد للأهالي أن المجني عليه ساكن في العقار المجاورة له، وقام بالتعدي الجنسي على والدته وشقيقته، فقرر الانتقام لشرفه بفصل رأسه عن جسده أمام الأهالي – حسب قوله-.

قاتل المجني عليه في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية

فيما أكد شقيق المجني أن المجني عليه في يوم الحادث خرج لإحضار الفطار لأسرته، وتلقى اتصالا من صديقه يخبره بأنه شقيقه مذبوح وملقي وسط شارع طنطا، وقال القاتل كان يعمل مع شقيقي المجني عليه في محل موبليا في شارع طنطا .

وتابع في تصريحات إعلامية بعد ساعات من وقوع الحادث إن المتهم كان يجلس معه منذ يومين وعرض على شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، وقال للأسف «كنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه».

ونفي شقيقي المجني عليه اتهام القاتل بان شقيقة تعدي جنسيا أفراد اسرته، وقال أن المجني عليه كبير في السن ومريض بالكبد ومتزوج يعول 7 أبناء.