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محافظ شمال سيناء يتابع سيناريوهات وخطط مواجهة الأزمات بالمحافظة

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محافظ شمال سيناء يتابع سيناريوهات وخطط مواجهة الأزمات بالمحافظة محافظ شمال سيناء يتابع سيناريوهات وخطط مواجهة الأزمات بالمحافظة

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يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء سيناريوهات وخطط مواجهة الأزمات والكوارث على مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على وضع سيناريوهات وخطط لمواجهة أي أزمات محتملة مثل السيول والزلازل وانهيارات المباني السكنية وأزمة الجراد وحوادث الطرق وغيرها من الأزمات، بالتنسيق بين الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومختلف الأجهزة المعنية.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد على مستوي أجهزة المحافظة، في حال تعرض المحافظة إلى أي أزمة، لافتًا إلى أن حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة هدف أساسي خلال وقوع الأزمات.

لفت المحافظ إلى مراجعة الإمكانات المتاحة والمعدات الخاصة بالأزمات بصفة دوريه، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بجانب التنسيق مع محافظات الجوار حال وقوع أي أزمة.

من جانبه أكد محمد الزيات، مدير عام الإدارة العامة للازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، أنه تم وضع سيناريوهات خاصة بمواجهة أزمة الامطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، ومراجعة الخطة الموضوعة لمواجهة السيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مواجهة الازمة، ومراجعة مهمات الايواء العاجل، وتوافر الخدمات الصحية في المستشفيات والوحدات الصحية والاسعاف بالنقاط الاكثر تضررًا.

المصرى اليوم

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