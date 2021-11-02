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247.1 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. واللقاحات تتجاوز 7 مليارات

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247.1 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. واللقاحات تتجاوز 7 مليارات 247.1 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. واللقاحات تتجاوز 7 مليارات
إجمالي الوفيات في العالم ارتفع إلى خمسة ملايين وخمسة آلاف حالة

247.1 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. واللقاحات تتجاوز 7 مليارات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 247.1 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها سبعة مليارات جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 247 مليوناً و129 ألفاً.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين وخمسة آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و83 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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