تموين شمال سيناء يؤكد علي توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية

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أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضافت رسلان، في تصريح لها، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، وأن هناك رصيد من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 3 شهور قادمة، بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطي المطلوب .

وأشارت رسلان، إلى أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها .

ولفتت رسلان، إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكده على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق،علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص .

كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارىء .

وأكدت رسلان، على استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، معلنه عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .