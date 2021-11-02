الأرصاد تعلن موقف الأمطار الفترة المقبلة.. وارتفاع درجات الحرارة اليوم

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن فرص سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة أصبحت ضغيفة، ولا توجد فرصة مهيأة لسقوط أمطار خلال توقعات الطقس خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد 7 نوفمبر، وتتذبذب درجات الحرارة المتوقعة حتى ذلك الوقت.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-11-2021

يسود طقس مائل للحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

ويتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس أوخر ليلاً مائلاً للبرودة على كافة أنحاء مصر.

تنشط الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بشكل متقطع.

ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

درجة الحرارة العظمي في القاهرة اليوم 30 والصغري 19، درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي اليوم 29 والصغري 19 درجة.

درجات الحرارة في طنطا 29-19، شبين الكوم 30-20، بلطيم 28-20، دمنهور28-19 درجة.

توقعات درجات الحرارة في دمياط 28-21، الزقازيق 30-19، المنصورة 29-18، الإسماعيلية 30-20 درجة.

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 31-24، الغردقة 32-22، أسوان 36-21، الأقصر 35-20، أسيوط 31-18 درجة.

حالة الطقس الأربعاء 3 نوفمبر 2021

درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية 29-20 درجة، جنوب سيناء 31-23 درجة، شمال الصعيد 31-19 درجة، جنوب الصعيد 36-21 درجة.

توقعات الطقس الخميس 4 نوفمبر 2021

تنخفض درجات الحرارة يوم الخميس على كافة أنحاء مصر بقدر طفيف ماعد جنوب سيناء تكون ثابتة مثل طقس الأربعاء.

درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى 28-19 درجة، والسواحل الشمالية 28-20 درجة، جنوب سيناء 31-23 درجة، شمال الصعيد 30-19 درجة، جنوب الصعيد 36-21 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة في القاهرة الوجه البحري، وتنخفص على السواحل الشمالية وتظل ثابتة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى 29-19 درجة، والسواحل الشمالية 27-20 درجة.

توقعات درجات الحرارة في مصر السبت 6 نوفمبر 2021

ترتفع متوسطات درجات الحرارة يوم السبت على شمال الصعيد وتظل ثابتة على باقي الأنحاء، وترتفع في شمال الصعيد بدرجة واحدة للعظمي لتصبح 31 درجة والصغري 18 درجة.

درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021

تكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد في القاهرة والوجه البحرى 29-19 درجة، السواحل الشمالية 26-20 درجة، جنوب سيناء 31-23 درجة، شمال الصعيد 31-19 درجة، جنوب الصعيد 35-21 درجة.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال أحوال الطقس الفترة المقبلة حتى الأحد المقبل، على عدد من الطرق المتجهة إلى ومدن القناه ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

جدول توقعات درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة كما يلي: