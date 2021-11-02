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أقامت حضانة في منزلها وعودتها القراءة .. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صورة)

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أقامت حضانة في منزلها وعودتها القراءة .. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صورة) أقامت حضانة في منزلها وعودتها القراءة .. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صورة)

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احتفلت الفنانة كندة علوش kindaalloush بعيد ميلاد ابنتها وإتمامها 3 اعوام، ونشرت كندة صورة تجمعها بابنتها «حياة» وهي تقبلها وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: «اليوم حبيبتي صارت ٣ الله يحفظها ويخليها ويخليلكن ولادكن».

ولم تكشف «كندة» عن وجه ابنتها وملامحها، وظهرت «حياة» إلى جوار والدتها من الجانب، ليظهر فقط «بروفايل» وجهها، وهي العادة التي تحرص عليها وزوجها الفنان عمرو يوسف منذ إنجابهما ابنتهما «حياة»، إذ يبعدان ابنتهما عن الإعلام.

كانت كندة علوش قد كشفت عن افتتاحها حضانة في منزلها بسبب فترة العزل المنزلي من كورونا، خلال لقاء سابق لها مع برنامج «mbc trending»، لتحفز فكرة القراءة مع ابنتها، وطرحت مبادرة للقراءة، وقالت: أحلى وقت صار عندها اديها كتاب وأقرأ لها كتاب، وأحلى هدية اديها لها كتاب، بدلا من الموبايل، بشوف أهالي كتير بيعطوا الموبايل لولادهم، وده غلط، وخليتها تحب الكتاب، وكوني قاعدة معها، وخاصة في فتر كورونا، فتحت حضانة، واهتميت بها، وعودتها على القراءة«.

المصرى اليوم

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