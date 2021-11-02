بسبب خلافات سابقة.. مصرع شخص في مشاجرة بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات سابقة مع شقيقان بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنقطة مسطرد دائرة القسم.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير امن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين وقع المشاجرة بين طرف أول «ر ج ا» 45 سنة عاطل توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر وجرح قطعى بالرأس.

وطرف ثان «خ ي م» 46 سنة سائق توك توك سبق اتهامه في قضية سرقة وشقيقه «م ي م» 39 سنة ترزي.

وتوصلت التحريات إلى خلافات سابقة بين الطرفين وأثناء تقابلهم في الشارع محل الواقعة حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى من الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بعصا خشبية «شومة» وأطلق الاول عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته ما أدى إلى اصابة المجنى عليه ووفاته وفرا هاربان.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة وارشدا عن السلاح النارى والعصا الخشبية المستخدمين بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.