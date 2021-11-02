أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة

Print
مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة

مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تقنية يمكنها أن تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن ساعات "أبل ووتش" المقرر طرحها في عام 2022، ستدعم ميزة استثنائية لكشف السيارات.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة "أبل" أنها تقوم حاليًا بعمليات الاختبار على ساعات "أبل ووتش" المرتقبة، وتتضمن تلك الميزة لكشف حوادث السيارات والاتصال تلقائيًّا بأرقام الطوارئ لإنقاذ حياة مرتدي الساعة.

ولكن المعضلة لدى ساعات "أبل ووتش" هي الكشف عن حوادث السيارات الفعلية، وحالات التسارع الطبيعية، حتى لا تتصل بأرقام الطوارئ بصورة عشوائية.

وترصد "أبل" حاليًا محاكاة نحو 10 ملايين من حوادث السيارات لضبط خوارزمية الساعة الجديدة.

يذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا في تطبيق السلامة على هواتفها "بيكسل"، مستخدمة مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد حوادث السيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تزيد في فصل الشتاء.. الصحة تقدم 4 نصائح للمواطنين للتعامل مع حوادث الكهرباء

تزيد في فصل الشتاء.. الصحة تقدم 4 نصائح للمواطنين للتعامل مع حوادث الكهرباء

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

مصرع وإصابة 20 فى حوادث بسوهاج والشرقية

مصرع وإصابة 20 فى حوادث بسوهاج والشرقية