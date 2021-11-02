وفاة أعظم علماء النفس في التاريخ.. 100عام وابنةٌ تنعي وسعوديون يُعلّقون

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نَشَر أكثر من ٥٠٠ بحث وألّف وشارك بـ١٧ كتابًا وحاضَر بجميع أنحاء العالم

ودَّعت البشرية، أمس، أحد أشهر العلماء في تخصص علم النفس على مستوى العالم، بعد عمرٍ يناهز الـ١٠٠ عام، قدَّم خلالها الكثير، وأنقذ حالات كُثر بتأسيسه العلاج السلوكي المعرفي، حتى أصبح مدرسة يسير على نهجها الكثير من المتخصصين والباحثين.

عالم النفس الشهير "آرون بيك" -أمريكي الجنسية- أحد عمالقة التخصص، ومن الأبرز على مستوى العالم، أذاعت ابنته الطبيبة النفسية "جوديث إس بيك" نبأ وفاته عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحظيت بتفاعل المختصين والمتابعين له.

وقالت ابنة الراحل: "يحزننا أن نطلعكم على وفاة والد العلاج السلوكي المعرفي، الدكتور آرون ت. بيك، عن عمر يناهز 100 سنة".

وأضافت: "كان الدكتور بيك مدافعًا لا يكل عن العلاجات القائمة على الأدلة للصحة العقلية، وقد تطرقت أعماله لإنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى".

وعلّق عددٌ من المختصين السعوديين على تغريدة ابنة الراحل، حيث قال أستاذ طب النفس المساعد بجامعة الطائف الدكتور "حسين آل عماد": "لقد كان وسيظل دائمًا القلب الطيب، والمعالج المبتكر العظيم.. لقد أنقذ ملايين الأرواح. وأنا متأكد من أنك ستستمر في اتباع هذا النهج".

وشاركه الأخصائي النفسي الإكلينيكي "أحمد بن شلال": اليوم توفي أحد أعظم علماء النفس في التاريخ عن عمر يناهز المائة عام، وهو مؤسس العلاج السلوكي المعرفي CBT.

وأضاف: بفضل أبحاثه التي قدمها لنا؛ أصبح لدينا إجراءات علاجية أكثر فعالية للاكتئاب والقلق. فعلاً اليوم حزين لكل المختصين في علم النفس العيادي ونقدم تعازينا لابنته "جوديث".

كما أعربت المختصة بالعلاج المعرفي السلوكي "سارة الجريسي"، عن حزنها بهذا الخبر، وقالت: "كنت أتمنى أن أقابل هذا الرجل الملهم الذي قدم الكثير وما زلنا نتعلم منه".

يُذكر أن الراحل "آرون بيك"، مواليد يوليو ١٩٢١ بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو رئيس معهد بيك للعلاج المعرفي والبحوث (غير الربحي)، وكان قد أسّس العلاج المعرفي في أوائل ستينيات القرن العشرين خلال عمله طبيبًا نفسيًّا في جامعة بنسلفانيا الأمريكية. وحصد العديد من الجوائز في التخصص والدرجات الفخرية.

كما نَشَر الراحل "بيك" أكثر من ٥٠٠ بحث، وألّف وشارك في تأليف ١٧ كتابًا، وحاضر في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر مدرسة في تخصص علم النفس ومرجعًا للكثير من المتخصصين في المجال.