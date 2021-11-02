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حبس كهربائي بحوزته نصف كيلو بانحو في مدينة العبور

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حبس كهربائي بحوزته نصف كيلو بانحو في مدينة العبور حبس كهربائي بحوزته نصف كيلو بانحو في مدينة العبور

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قررت نيابة العبور في القليوبية حبس كهربائى بتهمة ترويج المخدرات عثر بحوزته على نصف كيلو بانجو واعترف بقيامه بجلبها لتوزيعها على عملائه كما قررت النيابة ارسال الحرز للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ضبط كهربائى بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى «أ ف ع» 42 سنة كهربائى بحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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