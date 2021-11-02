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استمرار فتح معبر رفح البري بين وقطاع غزة

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استمرار فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة استمرار فتح معبر رفح البري بين وقطاع غزة

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

بدورها قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن السفر للمواطنين اليوم الثلاثاء سيُخصص للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق، بجانب الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم «2021/36».

ودعت الهيئة، المواطنين المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، مع ضرورة التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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