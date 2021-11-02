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طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة

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طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتى 29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و27 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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