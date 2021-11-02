مسربة وثائق فيس بوك: يجب على مارك التنحي لا تغيير اسم الشركة

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صرحت فرانسيس هوجن، الموظفة السابقة في فيسبوك، والمسؤولة عن تسريب معلومات حول سياسة عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، وطريقة استدراجه للمستخدمين، معتبرة أن الشركة ستكون أقوى إذا استقال مؤسسها مارك زوكربيرج من منصب الرئيس التنفيذي.

وردت مديرة المحتوى سابقا في فيسبوك بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يتعين على زوكربيرج أن يستقيل من منصبه.

وحسب سي إن إن، قالت خلال مقابلة: «أعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير الشركة إذا ظل الرئيس التنفيذي». وأضافت: «آمل أن يرى أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي يمكنه القيام بها في العالم، وربما تكون فرصة لشخص آخر لتولي زمام الأمور».

وتابعت هوجن: «أعتقد أن فيسبوك سيكون أقوى مع شخص يرغب في التركيز على الأمان».

وتوفر الوثائق التي سربتها هوجن نظرة أعمق حتى الآن على العديد من أكبر مشاكل الشركة، بما في ذلك كيفية تضخيم خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة، وكيف يمكن للمجموعات المنسقة استخدام تطبيقاتها لإحداث عنف وأذى في العالم الحقيقي، وكيف أدى افتقارها إلى قدرات اللغات غير الإنجليزية إلى تعريض المستخدمين للخطر في الأجزاء غير المستقرة سياسيًا من العالم.

من جهتها، رفض موقع فيسبوك الذي تحول إلى ميتا «Meta» مزاعم هوجن، وقالت إن الوثائق التي سربتها تقدم صورة مشوهة لأبحاث الشركة وجهودها.

وكانت شركة فيسبوك، قد أعلنت عن تغيير اسمها إلى «ميتا» في الأسبوع الماضي للتركيز على بناء ميتافيرس «Metaverse». ويشير مصطلح ميتافيرس إلى الجهود التي تبذلها فيسبوك وشركات أخرى للجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عالم جديد عبر الإنترنت.