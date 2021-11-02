مؤسسة أفيرام فاميلي فاونديشن ومجلة فوربس تطلقان مسابقة أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي

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أعلنت اليوم كل من مؤسسة "أفيرام فاميلي فاونديشن" ومجلة "فوربس" عن مسابقة سنوية جديدة تُعرف باسم "أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي". وستسلط هذه المسابقة الضوء على الشركات الناشئة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحاً في وقتنا الراهن. وتبحث "أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي" عن رواد الأعمال السبّاقين في جميع أنحاء المنطقة الذين يكرسون جهودهم لرد جميل للبشرية باستخدام التكنولوجيا والابتكار. وستجمع هذه المسابقة للمرة الأولى أهم رواد الأعمال في المنطقة على منصّةٍ واحدة خلال حدث سيقام في دبي بشهر مارس 2022.

وتُعدّ "أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي" أولى مبادرات مؤسسة "أفيرام فاميلي فاونديشن" التي أسسها زيف أفيرام، المؤسس المشارك لحلول "موبايل آي" و"أور كام" التي أحدث تغييراً جذرياً في العالم، وذلك بالتعاون مع عائلته. وتهدف عائلة "أفيرام" إلى الجمع بين أحدث الابتكارات والتقنيات والمسؤولية الاجتماعية والعمل الإيجابي لترك أثر إيجابي على حياة الملايين وتحسينها للأفضل. وتُعدّ الشراكة بين "أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي" ومجلة "فوربس" تجسيداً لروح المبادرة هذه.

وصُممت هذه المسابقة لتكون نقطة انطلاق لرواد الأعمال تمكّنهم من تحقيق نمو طويل الأمد وجعل أفكارهم حقيقة واقعة. ولهذا الغرض، قررت مؤسسة "أفيرام فاميلي فاونديشن" منح جائزة تقدّر بـ500 ألف دولار أمريكي وتدريباً متخصصاً للفائز بالجائزة الكبرى، بالإضافة إلى 100 ألف دولار أمريكي للفائز بالجائزة الأولى و50 ألف دولار أمريكي للفائز بالجائزة الثانية. وسيتم الإعلان عن هذه الجوائز خلال احتفال سيقام في مارس 2022 في دبي. لتسجيل مشاركتكم

وتُرحّب المسابقة بالطلبات المقدمة من جميع أنحاء المنطقة، وسيتم اختيار خمسة مرشحين نهائيين خلال حدث افتراضي سيقام في أواخر يناير 2022، قبل أن تتاح لهم الفرصة للحضور شخصياً وتقديم ما في جعبتهم أما لجنة التحكيم خلال احتفال ستستضيفه "فوربس" ومؤسسة "أفيرام فاميلي فاونديشن" في مارس 2022 في دبي. وسيجمع الحدث للمرة الأولى رواد الأعمال الأكثر موهبة وإلهاماً في المنطقة على منصة واحدة.

وسيخضع المشاركون لتقييم لجنة تحكيم تضم سفراء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهم الرؤساء ورواد القطاعات التي تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والمزيد.

وفي هذا السياق، قال راندال لاين، الرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى ومحرر مجلة "فوربس": "نتمتع في ’فوربس‘ بتاريخ طويل في الاحتفاء بقوة ريادة الأعمال لإيجاد حلول لبعضٍ من أكبر التحديات المجتمعية والبيئية، لذلك نُعرب عن حماسنا للتعاون مع مؤسسة ’أفيرام فاميلي فاونديشن‘ لتسليط الضوء على جيل جديد من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وما تزال هناك العديد من الإمكانات غير المستغلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بانتظار تسليط الضوء عليها وتزويدها بالرعاية التي تستحقها".

ومن جهته، قال زيف أفيرام، رائد الأعمال ومؤسس مؤسسة "أفيرام فاميلي فاونديشن": "بعد أعومٍ عديدة أمضيتها في العمل، اكتشفت الأثر الهائل الذي يحدثه الجمع بين الأعمال والتكنولوجيا وفعل الخير. وأسسنا ’أفيرام فاميلي فاونديشن‘ لتسخير هذه القوى وإحداث أثر ملموس على واقع الناس في إسرائيل والمنطقة برمّتها. وخلال العام الماضي، أُتيحت لنا فرصة استثنائية تتمثل في ربط إسرائيل ودول الشرق الأوسط من خلال العمل المشترك في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. وأُعرب عن حماسي للانطلاق في هذه المسيرة مع أسرتي وتحديد المشروع التالي الذي سيقدم مساهمة كبيرة للإنسانية ولواقع حياتنا في إسرائيل والشرق الأوسط".

وفتحت مسابقة "أفيرام أووردز - تيك فور هيومانيتي" باب قبول المشاركات للشركات التي تتخذ من الجزائر والبحرين ومصر وإسرائيل والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تم فتح باب المشاركات في الأول من نوفمبر 2021 وسوف يُغلق في منتصف ليل 10 ديسمبر 2021.