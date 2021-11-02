جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة: لقاءات يوفنتوس وبرشلونة وبايرن مينوخ واشبيلية ومان يونايتد

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يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء برنامج حافل بعدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الدوري الإماراتي.
أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021
يلعب اليوم في دوري أبطال أوروبا عددًا من الفرق الهامة أهمها فرق: تشيلسي – برشلونة – بايرن ميونخ – مان يونايتد – اشبيلية – يوفنتوس، ويلعب أيضًا فريقا العين والنصر في الدوري الإماراتي.
جدول مواعيد مباريات اليوم
يتضمن جدول مباريات اليوم لعب 8 مباريات ضمن جدول دوري أبطال أوروبا، وتستعرض المصري اليوم مع حضراتكم جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، كما يتضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي لعب 4 مباريات اليوم.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
- موعد مباراة تشيلسي ومالمو- الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت 1- bein Sports 1 HD Premium.
- موعد مباراة فولفسبورج وريد بول سالزبورج- الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .
- موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.
- موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 3- bein Sports 3 HD Premium.
- موعد مباراة فياريال ويانج بويز – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .
- موعد مباراة مان يونايتد وأتلانتا – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.
- موعد مباراة يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرج – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 1- bein Sports 1 HD extra.
- موعد مباراة اشبيلية وليل – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 2- bein Sports 2 HD extra.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
- موعد مباراة اليوم بين العين والظفرة – الساعة 4 عصرا.
- موعد مباراة اليوم بين شباب الأهلي دبي واتحاد كلباء – الساعة 4 عصرا.
- موعد مباراة اليوم بين النصر والوصل – الساعة 6.15 مساءا.
- موعد مباراة اليوم بين عجمان والجزيرة – الساعة 6.15 مساءا.