جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة: لقاءات يوفنتوس وبرشلونة وبايرن مينوخ واشبيلية ومان يونايتد

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يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء برنامج حافل بعدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الدوري الإماراتي.

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021

يلعب اليوم في دوري أبطال أوروبا عددًا من الفرق الهامة أهمها فرق: تشيلسي – برشلونة – بايرن ميونخ – مان يونايتد – اشبيلية – يوفنتوس، ويلعب أيضًا فريقا العين والنصر في الدوري الإماراتي.

جدول مواعيد مباريات اليوم

يتضمن جدول مباريات اليوم لعب 8 مباريات ضمن جدول دوري أبطال أوروبا، وتستعرض المصري اليوم مع حضراتكم جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، كما يتضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي لعب 4 مباريات اليوم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ومالمو- الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت 1- bein Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة فولفسبورج وريد بول سالزبورج- الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 3- bein Sports 3 HD Premium.

موعد مباراة فياريال ويانج بويز – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .

موعد مباراة مان يونايتد وأتلانتا – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرج – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 1- bein Sports 1 HD extra.

موعد مباراة اشبيلية وليل – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 2- bein Sports 2 HD extra.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي