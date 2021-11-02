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تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي

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تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
تأتي ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي وتطوير الأعمال

تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، 20 برنامجاً ومبادرة ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي، وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية بالمسجد النبوي.

وشملت البرامج والمبادرات دراسة تطويرية للتعريف بالخدمات في مجال التعاون الميداني، وخدمات الاستقبال، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتوفير الأدلة الاسترشادية، والخدمات الرقمية والذكية، وتوفير الأدوات والتجهيزات، وفي جوانب التعاون مع جهات متخصصة، إضافةً إلى مجال تنظيم الزيارات، وإعداد الدراسات والمقترحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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