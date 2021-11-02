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بمشاركة زوجة رئيس أفريقيا الوسطي.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب اليوم بالغردقة

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بمشاركة زوجة رئيس أفريقيا الوسطي.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب اليوم بالغردقة بمشاركة زوجة رئيس أفريقيا الوسطي.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب اليوم بالغردقة

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تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته ال24، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور السيدة الأولى في جمهورية أفريقيا الوسطى بريجيت تواديرا، والشيخة مريم الانصارى من الكويت.

ويفتتح المؤتمر والمعرض السفير محمدى احمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية .

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت رعاية مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وبرعاية ومشاركة كلا من وزارات “ التجارة والصناعة، التضامن الإجتماعي، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الزراعة ” وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة، جامعة الفيوم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة الكندية .

يشهد المؤتمر حضور رفيع المستوى من ممثلى 27 دولة عربية افريقية أجنبية هي: دولة مقر اتحاد المستثمرات العرب الكويت الامارات البحرين ليبيا لبنان سلطنة عمان الأردن سوريا العراق اليمن سوريا اليمن، أفريقيا الوسطى توجو الكونغو نيجيريا غينيا الاستوائية أمريكا انجلترا كندا انجلترا فرنسا ارمينيا كوريا الجنوبية بلجيكا .و عدد كبير من سيدات ورجال الاعمال والمستثمرين والمستثمرات باتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الاعمال للتنمية .

المصرى اليوم

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