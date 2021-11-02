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اليوم.. نظر تجديد حبس مسؤولي فندق الغردقة في واقعة تسمم النزلاء الأجانب

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اليوم.. نظر تجديد حبس مسؤولي فندق الغردقة في واقعة تسمم النزلاء الأجانب اليوم.. نظر تجديد حبس مسؤولي فندق الغردقة في واقعة تسمم النزلاء الأجانب

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ينظر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء بمحكمة الغردقة تجديد حبس ٣ من مسؤولي احد الفنادق التي شهدت واقعة التسمم الغذائي لعدد من النزلاء الأجانب بالغردقة والذين قرر النائب العام حبسهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

وأكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر خروج السائحين المصابين بالتسمم الغذائي بأحد فنادق الغردقة بعد أن تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم من المستشفي الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج وتم نقلهم إلى أحد الفنادق البديلة.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة بـ محافظة البحر الأحمر.

وورد للنيابة العامة قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري بإعياء 47 نزيلاً من دولة أستونيا، مقيمون بفندق بـ الغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.

وأضافت: أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بـ الغردقة .

وأكدت النيابة أنه سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

وتبيّن للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من دولة ، و4 من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.

أعلنت النيابة العامة المصرية حبس 3 أشخاص احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تسمم 47 سائحا بينهم 29 مواطنا روسيا بأحد فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية. و، أن النائب العام أمر بحبس كل من «مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة».

المصرى اليوم

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