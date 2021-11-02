محافظ الغربية يناقش 3 مقترحات لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني، المقترحات المقدمة من مراكز (المحلة الكبرى، قطور وكفر الزيات) حال وقوع الاختيار عليهم لتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بهدف توفير كافة الخدمات والاحتياجات لساكني قرى تلك المراكز لتخرج بعد الانتهاء من تنفيذ المبادرة بثوب جديد يليق بساكنيها ويوفر لهم حياة كريمة يستحقونها.

وأوضح محافظ الغربية أن الهدف من الاجتماع هو حصر كافة الاحتياجات التي تتطلبها هذه المراكز حتى يتم التنفيذ فوراً حال اختيارها، كما أكد رحمي على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من الشركات والهيئات لحصر أعمالها في هذه المراكز وما تبقى منها لضمان التنسيق التام بينهم عند تنفيذ المشروعات دون تأخير.

يُذْكَر أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حالياً في قرى مركز زفتى والبالغ عددها ٥٤ قرية و٨٨ تابع بإجمالي عدد ٦٦٣ مشروع بتكلفة مالية تقدر ب ٣ مليار جنيه لتقدم بذلك حياة كريمة لعدد ٥٩٨ ألف نسمة من المواطنين، وذلك ضمن أكبر مبادرة والتي وُصِفَت بمبادرة القرن لخلق ريف متطور بطابع المدينة وللقضاء على أغلب المشاكل التي تواجه ساكني الريف والذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصري ،حيث أنها حققت أغلب ممارسات التنمية المستدامة مما جعلها تتصدر قائمة المبادرات ذات الطابع المستدام محلياً وعالمياً .