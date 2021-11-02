محمد عودة: سعيد بأداء غزل المحلة أمام الشرقية للدخان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الشرقية للدخان، في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وأضاف محمد عودة، في تصريحات تليفزيونية: «شاهدت فريق الشرقية للدخان في أول مباراة لهم بالدوري وهو فريق قوي، ونجحنا في تخطي هذه العقبة وتحقيق أول انتصار لنا بالدوري».

وتابع: «لاعبو غزل المحلة ظهروا بشكل جيد وقدمنا أداء هجوميا قويا، انا سعيد بأداء اللاعبين، ونتمنى أن نسير على هذا المنوال خلال المباريات القادمة».

وأكد: «سنواجه فريق انبي في الجولة المقبلة، ولاشك ستكون المواجهة صعبة، ولذلك سنبدأ الاستعداد لها من الغد، ولكن منافسنا قد حصل على فترة راحة أكثر منا وهو ماقد يصيبنا بالارهاق».