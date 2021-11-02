عاجل | قياس حرارة المنشآت عن بعد

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطابًا إلى اتحاد الغرف التجارية أشارت فيه إلى مشروع الهيئة العامة للغذاء والدواء الاستراتيجي المتمثل بتطبيق تقنية إنترنت الأشياء لرفع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين.

منصة إلكترونية

ويهدف المشروع إلى قياس درجة الحرارة والرطوبة على المنشآت العاملة في أنشطة نقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وذلك خلال منصة إلكترونية تمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة من ضبط ومراقبة هذه الأنشطة لرفع جودة وأمان وسلامة عمليات النقل والتخزين.

آليات الربط

وعقدت الهيئة ورشة عمل في 14 أكتوبر المنصرم موجهة للمنشآت الغذائية، إلا أن الحضور كان أقل من المتوقع ولم يتم طرح أي تحديات أو عقبات من قبل الحضور، لذا سيتم عقد ورشة عمل أخرى الخميس المقبل لشرح مشروع تطبيق إنترنت الأشياء لرفع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين وآليات الربط بمنصة وصل للمنشآت الغذائية، وسيتم مناقشة عدة محاور تتعلق بآليات الربط بمنصة وصل وحصر التحديات التي تواجه المنشآت، وكذلك الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمشروع فيما يخص مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة.

من المهمات التنفيذية للهيئة

تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء

فحص وتحليل الأغذية، والمياه، والأعلاف الحيوانية

فحص وتحليل الأدوية، والمستحضرات الحيوية والصحية

فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية، والنظارات، والعدسات اللاصقة

تحليل الكواشف المخبرية والتشخيصية؛ للتحقق من جودتها، وفعاليتها

فحص وتحليل المبيدات؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها

الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، والمستلزمات الطبية

السماح بتداول ما يصنع محليًّا من المنتجات الغذائية والدوائية

معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء

الترخيص للمختبرات والمعامل الخاصة

إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة

توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء