كريم شحاتة: لجنة الانضباط توصي بتقليص عقوبة شيكابالا

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أوصت بتقليص عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق إلى شهرين.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «مهلة اتحاد الكرة للاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم تنتهي خلال ساعات ليصبح بعدها القرار واجب التنفيذ».

وأكمل: «الزمالك يطالب بمشاركة شيكابالا في مباراة القمة المقبلة باعتبار أن الأمر حق له».

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.