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«في العناية المركزة».. ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

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«في العناية المركزة».. ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية «في العناية المركزة».. ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

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كشفت ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي تفاصيل حالة والدتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في دخلوها أحد المستشفيات.

وقالت ابنة سهير البابلي لبرنامج «et بالعربي»، إن «والدتها تعرضت لجلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي متواجدة حاليًا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء والأجهزة ولكنها تتحدث معهم بشكل طبيعي والأطباء يطمئنونهم عليها».

كانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، وجهت رسالة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت «شيحة» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة للفنانة الكبيرة سهير البابلي، وعلقت عليها قائلة: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

المصرى اليوم

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