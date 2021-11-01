أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل

Print
العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم، داعيا الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء عن الديوان الملكي.

وجاء في البيان: لعل الله أن يفرج عنا، ويُيسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملاً بسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله -جل وعلا-، مع الإلحاح في الدعاء؛ فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء، والإلحاح فيه.

واختتم البيان: نسأل الله -جلت قدرته- أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية