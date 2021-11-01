العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل

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دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم، داعيا الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي.

وجاء في البيان: لعل الله أن يفرج عنا، ويُيسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملاً بسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله -جل وعلا-، مع الإلحاح في الدعاء؛ فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء، والإلحاح فيه.

واختتم البيان: نسأل الله -جلت قدرته- أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين.