انتصار عن تبرعها بالأعضاء: «هنبقى مُتنا خلاص مفيش حاجة هتضايقك أو تنقص منك»

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علقت الفنانة انتصار، الاثنين، على الجدل الدائر حول قضية نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا، مؤكدة استعدادها للتبرع بأي عضو يصلح من جسدها بعد وفاتها.

وقالت «انتصار» عبر مداخلة هاتفية مع الاعلامي معتز عبدالفتاح خلال برنامج «تحت الشمس»: «متبرعش ليه، هنبقى متنا خلاص، مفيش حاجة هتنقص منك أو تضايقك».

وتابعت: «حتى وإنت بتقابل رب كريم مش عايز حد ياخد حاجة منك، على الأقل يتحط في حسناتك إنك أنقذت حياة طفل صغير، أو شاب في بداية حياته، أو شابة جميلة عايزة تخلف وتعمل أسرة، أو رب أسرة بيرعى أطفال».