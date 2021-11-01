جنايات المنصورة تنظر محاكمة أب متهم بالاعتداء الجنسي على طفلته وتهديدها حال افتضاح أمره

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات المنصورة، الاثنين، أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بالإعتداء جنسيا على ابنته ومواقعتها رغما عنها وتهديدها بالبطش إذا أخبرت أحد وشاهدتها شقيقتها الصغرى وهى تبكى عقب ارتكاب الواقعة .

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعيد السمادونى ومحمد الشرنوبى وهشام غيث وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق، تداول القضية في جلسة سرية داخل غرفة المداولة

وكان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية أحال المتهم «عبدالحميد. ع. ط»، 37 سنة، (محبوس) والمقيم بجراج سيارات بدائرة قسم اول المنصورة لمحكمة الجنايات لغتهامه بمواقعة ابنته الطفلة والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها

وجاء بنص قرار الإحالة «لأنه في يوم 19/7/2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم اول المنصورة في محافظة الدقهلية واقع المجنى عليها ابنته الطفلة «آية»، 15 سنة، بغير رضاها بأن استدرجها إلى الجراج الملحق بمسكنها وحسر عنها بنطالها وأولج قضيبه بفرجها أكثر من مرة ولامس موضع عفتها مهددا إسها بالبطش وبوالدتها حال افشاء أمر ذلك الفُحش، حال كون المتهم ممن لهم سلطة على المجنى عليها ومن أصلابها «والدها» على النحو المبين بالتحقيقات .

وأكد قرار الإحالة أن شقيقتا المجنى عليها «شهد»، 15 سنة طالبة، والسيدة، 8 سنوات شاهدتا الواقعة وأنهما رأتا شقيقتهما تبكى أثناء خروجها من الجراج بعدما تعدى عليها والدها جنسيا .

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته وتبين مطابقته لأقوال المجنى عليها حيث تبين أنه عبارة عن جراج مجاور لعقار مكون من اثنى عشر طابق تحت الانشاء من الجهة اليمنى ويبعد عن مدخل العقار حوالى 60 مترا ويوجد به عدد من السيارات وعلى يمين الداخل بحوالي خمسة أمتار بعض المحتويات كتلفاز وثلاجة ومروحة وأريكة وسرير خشبى صغير ومنضدة خشبية صغيرة وقرر المتواجدين أن هذا المكان هو مبيت المتهم .