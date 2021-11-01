عمرو محمود ياسين عن قطع رأس مواطن بالإسماعيلية: «اللي فارقلي هي السلبية المخيفة للناس»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق السينارست عمرو محمود ياسين مساء اليوم، الإثنين على واقعة حادث الإسماعيلية عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، والتي قُتل فيها مواطن وتم فصل رأسه عن جسده في وسط النهار بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية، والتى وثقها الأهالي بالفيديو وهو يضرب رقبة المجني عليه بالسكين حتى فصلها عن جسده وسط حالة من الذهول والرعب من الأهالي.

وقال عمرو محمود ياسين: «في الثالثة ظهرا.. لن ينقذك أحدهم من قاتلك حتى لو كنت في ميدان عام بوسط المدينة!».

وأضاف عمرو محمود ياسين من خلال تعليقه: «أنا معرفش اللي قتل في اسماعيلية ده قتل ليه أو أيه الأسباب حتي لو كان بينتقم لشرفه أنا مش ده موضوعي.. اللي فارقلي هي السلبية المخيفة للناس اللي مفكرتش تتدخل لانقاذ الرجل خصوصا انهم ميعرفوش الراجل ده بيدبح ليه»

وتابع: «كنت ماشي في شارع مصدق انا واحد صحبي. وكان في بنت مثبتها واد بلطجي بمطواه قرن والله اعلم كان معاه ايه تاني. ونزلنا اتدخلنا انا وصديقي وانقذناها من ايده وسلمناه للدوريه واكيد ساعتها مفكرناش اذا ممكن يعور حد فينا أو يكون مسلح بطبنجه أو غيره. وعموما انا قلت سلبيه ماتكلمتش عن النخوه ..اسماعيل يا فاروق فاكر الواقعه دي؟».