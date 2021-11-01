جدول مباريات دوري أبطال اوروبا الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مباريات بايرن ومانشستر و برشلونة و تشيلسي واليوفي

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دوري أبطال أوروبا يعود من جديد الثلاثاء الموافق 2- 11- 2021، عندما تقام 8 مباريات من العيار الثقيل .

وتبدأ بمواجهة فريق تشيلسي لنظيره مالمو السويدي والذي يقام عند الساعة الثامنة إلاربع بتوقيت القاهرة. وفي نفس التوقيت يقام لقاء آخر بين فولسبورج الألماني ونظيره ريد بول سالزبورج– النمساوي.

وعند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة بتوقيت الإمارات، يقام 6 مباريات قوية ومثيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويلتقى برشلونة بنظيره دينامو كييف – أوكرانيا.

وفي اللقاء الآخر، يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي. ويواجه فياريال الإسباني نظيره يونج بويز – سويسرا. ويقابل فريق أتلانتا نظيره مانشستر يونايتد الجريج في الدوري الإنجليزي بخماسية أمام ليفربول.

ويلتقى فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره زينيت سانت بطرسبرج – روسيا. وأخيرا يواجه إشبيلية – إسبانيا نظيره ليل الفرنسي.

شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 2- 11- 2022.