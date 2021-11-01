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رسالة مجلس سموحة للاعبين بعد التعادل مع المصري

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رسالة مجلس سموحة للاعبين بعد التعادل مع المصري رسالة مجلس سموحة للاعبين بعد التعادل مع المصري

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عقد أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة وليد عرفات، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة سموحة مع المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المباراة توجه اعضاء مجلس الإدارة إلى غرف خلع الملابس لتحية لاعبي الفريق واعضاء الجهاز الفني بقيادة احمد سامي، على المستوى الذي ظهر عليه الفريق، خلال المباراة.

وأكد مسؤولو سموحة، للاعبين والجهاز الفني، على التزام الإدارة الكامل بمتطلبات الفريق خلال الفترة المقبلة ودعمه ليظل احد أبرز الاندية في الدوري الممتاز .

المصرى اليوم

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