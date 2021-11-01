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سفير بالمملكة المتحدة يناقش تداعيات التغيرات المناخية مع وزير الصناعة الإماراتي

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خلال زيارته إلى مقر مؤتمر قمة المناخ "كوب 26"

سفير السعودية بالمملكة المتحدة يناقش تداعيات التغيرات المناخية مع وزير الصناعة الإماراتي

التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وذلك خلال زيارته لجناح الإمارات المشارك في مؤتمر قمة المناخ "كوب 26".

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود البلدين الشقيقين للحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الصلة بقضايا المناخ المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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