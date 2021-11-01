بريطانيا تصعد أزمة «الصيد البحري» مع فرنسا وتمهلها 48 ساعة

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أمهلت بريطانيا، فرنسا 48 ساعة، للتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد، محذرة من اتخاذ إجراء قانوني بشأن مباحثات النزاع المنصوص عليها في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تصريحات مع «شبكة سكاي نيوز»، إن «فرنسا أطلقت تهديدات غير منطقية، تتعلق بجزر المانش وقطاع الصيد، وعليها أن تسحب هذه التهديدات وإلا سوف نستخدم آليات اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء».

وأضافت تروس، أن «هذا الإجراء سوف يتمثل في استخدام آلية النزاع وفقا لاتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسعي لاتخاذ إجراءات تعويضية».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هدد المملكة المتحدة بـ «إجراءات انتقامية» اعتبارا من اليوم الثلاثاء في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه» أنه بعد اجتماع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في روما أمس الأحد سيتم «اتخاذ تدابير عملية وتنفيذية في أسرع وقت ممكن لتجنب تصعيد التوتر.. كما سيتم إصدار تحديث يوم الثلاثاء بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل باريس».