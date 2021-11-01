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وزيرة البيئة: نجاح قمة المناخ مشروط بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها

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وزيرة البيئة: نجاح قمة المناخ مشروط بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها وزيرة البيئة: نجاح قمة المناخ مشروط بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن نجاح قمة المناخ في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، التي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ؛ مشروط بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة من لندن مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أن «قضية العمل على التغير المناخي ستأخذ وقتا وسنوات، ومش في يوم وليلة هنتفق وبعدها هنلاقي الدنيا كويسة، ولكن يجب أن نبدأ الآن».

تابعت: « تتحدث ليس باسمها فقط بل باسم الدول الإفريقية ككل، والموضوع ليس تخفيض انبعاثات فقط من الدول المتقدمة، ولكن من الضروري توفير التمويل اللازم للدول النامية حتى تستطيع أن تتواكب من آثار تغير المناخ».

المصرى اليوم

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