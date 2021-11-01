أستاذ موارد مائية: «الفول الموجود في السوق مستورد بنسبة 75% والعدس 100%»

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أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر كانت في السبعينات من أكبر الدول المنتجة للفول والعدس ولكن الان مصر تستورد 100% من متطلباتها من العدس كما تستورد 75% من الفول، قائلا: «75% من الفول المتواجد في السوق مستورد».

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أغلب المزارعين عزفوا عن زراعة الفول والعدس لأنها أصبحت سلعة غير مربحة والدولة لم تعد تراعي البحث العلمي الخاص بهذه المحاصيل الزراعية، موضحا ان الاصناف القديمة من الفول والعدس تدهورت للغاية.

وتابع: «الفول والعدس من المحاصيل الشتوية قليلة استهلاك المياه، ومن أقل المحاصيل الشتوية استهلاك للمياه»، لافتا إلى أنه في حالة دعم المزارع من خلال مضاعفة الانتاجية واستيراد التقاوي سيتغير الوضع، وينبغي للدولة تطوير انتاجيتهم باستمرار وجذب المزارعين لهذه الزراعات.