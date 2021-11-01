يمنح الأمل لمرضى الزهايم..طالبتان بمدرسة المتفوقين ببني سويف تفوزان بأفضل اختراع في أولمبياد العرب

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نالت الطالبتان رؤى محمد وسهيلة شعبان بالشهادة الثانوية بمدرسة المتفوقين لعلوم التكنولوجيا جائزة أفضل اختراع في أولمبياد العرب على مستوى الوطن العربي، والتي اشترك فيها طلاب من أعمار 11 إلى 19 عاما كما حصلتا على جائزة أفضل اختراع في مسابقة انتل على مستوى جمهورية مصر العربية، وتضمن الاختراع ساعة صحية لمرضى الزهايمر.

وقالت سهيلة شعبان، إنه بالرغم من إصابة الألآف سنويا بالزهايمر، لم يتم التوصل لوسيلة تحول دون الإصابة به مع تقدم العمر، إلا أننى وزميلتي رؤى محمد توصلنا إلى تقديم اختراع لمرضى الزهايمر وهي ساعة صحية، يرتديها المريض، وبها «جى بى اس» ومواعيد الدواء، والاتصال الفوري بمتابعي المريض أثناء سيره، وتكلفة هذه الساعة لاتتعدى ال3000 جنيها، واستطعنا الحصول على المركز الأول في أولمبياد العرب والمركز الاول في مسابقة «انتل» باعتبار أن الساعة الصحية جهاز يساعد في خفض معدلات فقدان الذاكرة لدى المصابين بالمرض.

وأوضحت رؤى محمد طالبة الشهادة الثانوية لـ «المصرى اليوم»، إن الاختراع الجديد يساعد مرضى الزهايمر على خفض معدلات فقدان الذاكرة عن طريق ارتداء الساعة في يد مريض الزهايمر فسيجد في هذه الساعة كل تقاريره الصحية كما سيجعله متواصلا مع أسرته أثناء سيره في الطريق، كما أن الساعة تضمنت في حالة سقوط مريض الزهايمر يمكن أن تعرف أسرته بالمكان الذي وقع فيه.