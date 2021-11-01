غزل المحلة يهزم إيسترن في لقاء مثير

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تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز على منافسة إيسترن كومباني بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات وسط أفضلية لزعيم الفلاحين في الشوط الأول، حيث تقدم عبدة يحيي في الدقيقة 27، وأضاف زميله أحمد غنيم هدف التعزيز عند الدقيقة 32، وجاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 35 بأقدام أحمد متعب.

ونجح رفاق المدرب محمد عودة في توسيع الفارق مجددًا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها هشام عادل بنجاح، وسجل أحمد حسان الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 4 نقاط في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويظل إيسترن كومباني في المركز الخامس عشر بدون نقاط.