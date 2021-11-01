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ماذا قال نبيل الحلفاوي عن القمة 123 بين الأهلى والزمالك ؟

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ماذا قال نبيل الحلفاوي عن القمة 123 بين الأهلى والزمالك ؟ ماذا قال نبيل الحلفاوي عن القمة 123 بين الأهلى والزمالك ؟

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علق الفنان نبيل الحلفاوي على القمة 123 المرتقبة بين ناديي الأهلى و الجمعة المقبل، المقرر إقامتها الساعة الثامنة، فى إطار الجولة الثالثة من الدورى المصرى 2021 ، والذي انطلق منذ جولتين ويتصدره الأهلي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منافسيه.

وقال نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «إحنا داخلين على ماتش قمة ويا ريت نستمتع بيه ويبقى ماتش مفتوح وعامر بالأهداف.. يا ريت كمان نبقى لطاف مع بعض والتحفيل قبل وأثناء وبعد اللقاء يبقى لطيف برضه ودمه خفيف عشان تكتمل المتعة. نجرب كده مرة في إطار من المحبة من غير شتايم وتجريح شخصي. مش هتندموا».

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كان مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.

المصرى اليوم

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