أخبار عاجلة

افتتاح معرض أنشطة الأطفال ذوي الهمم بتربية العريش -
إحالة 113 من العاملين بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب -
وليد سليمان يعود للتدريبات الجماعية بالأهلي نهاية الأسبوع الجاري -
الحكم محمد عادل: يتم معايرتنا من الحكام الأجانب.. وراضي عن نفسي -
تخطيط الأهلي تناقش موسيماني في خطة المرحلة المقبل بعد خماسية الزمالك -
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر -
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة -
"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي" -
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين -
شاهد.. وزير "الإسلامية" يدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخريف "يرأس الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمجلس الصناعي

Print
"الخريف "يرأس الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمجلس الصناعي "الخريف "يرأس الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
بحث معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين ودراسة احتياجاتهم

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمجلس الصناعي.

وجرى خلال الاجتماع الذي يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بحث معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين ودراسة احتياجاتهم عبر زيادة التشاركية الإيجابية بين أصحاب العلاقة في القطاعين.

واستعرض جدول أعمال المجلس الذي اشتمل على حوكمة عمل المجلس، وتفعيل فرق العمل الداخلية، ومناقشة قنوات معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيين في وقت وجيز، إضافة إلى متابعة سير توصيات المجلس في دورته السابقة وما تم حيالها.

ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء من القطاع الخاص، ساعيًا إلى المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية عبر متابعة مؤشر التنافسية الصناعي، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع الصناعي السعودي، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية للتنافسية.

يُذكر أن المجلس الصناعي أُنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف،هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة

"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي"

"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي"

ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

شاهد.. وزير "الإسلامية" يدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين

شاهد.. وزير "الإسلامية" يدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين