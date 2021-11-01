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إطلاق خدمة حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة

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إطلاق خدمة حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة إطلاق خدمة حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة
أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، أمس، بالتعاون مع الشركة لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) وإمارة منطقة مكة المكرمة، خدمة حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي كإجراء إلزامي، يتيح حجز موعد مسبق عبر منصة «فسح»، وذلك بدءا من 1 نوفمبر للعام الجاري 2021، بما يسهم في تسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، وتقليص وقت الانتظار.

وتعمل خدمة «حجز مواعيد الشاحنات» على رفع كفاءة التشغيل في الموانئ، ورفع إنتاجية الناقلين، وذلك عبر حلول تقنية ذكية تساعد على تقليل معدل دوران الحاوية، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية، بالإضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات، وتنظيم عمل السائقين، إلى جانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونيا، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذه الخدمة.


الوطن السعودية

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