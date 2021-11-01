1200 متطوع يكافحون التصحر

★ ★ ★ ★ ★

ضمن مستهدفات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أتاح المجلس البلدي في الأحساء 4 فرص تحسين لمبادرة «الأحساء..تغرس» في نسختها المقبلة، أبرزها إضافة قرى وهجر ووجهات متعددة جديدة، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار والمسطحات الخضراء، فضلا عن عمل نسختين للمبادرة في العام الواحد (بواقع نسخة كل 6 أشهر).

22 ألف شتلة

وأكد رئيس المجلس البلدي، المشرف العام على المبادرة الدكتور أحمد البوعلي لـ«الوطن»، أن النسخة الحالية في المبادرة، شهدت غرس 22 ألف شتلة في واجهة آلاف المنازل في أحياء وبلدات وهجر ومدن محافظة الأحساء، إضافة إلى الكثير من المرافق الحكومية والعامة من مراكز صحية ومدارس وأندية رياضية ومقابر على مدى الـ 24 يومًا الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 ألف شتلة خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، وشارك في المبادرة نحو 55 فريقًا تطوعيًا، بمشاركة أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة، تسابق الجهات الحكومية.

شجرة لكل طالب

وبدوره، أكد منسق المبادرة علي الحداد، أن المبادرة، أضحت علامة بيئية تعني عدة جوانب، هي: المساهمة في معالجة تصحر أحيائنا السكنية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي الأخضر، والتطوع البيئي في جميع مدن وبلدات وهجر الأحساء، وكذلك اشتملت المبادرة على مهرجان الأحساء للتشجير لتوصيل الشتلات إلى المستفيدين الجادين بغرسها والمسجلين مسبقًا لدى الفرق التطوعية، وشجرة لكل طالب من خلال طلاب المعاهد والكليات والجامعات والمرحلة الثانوية، وتشجير المرافق الحكومية.