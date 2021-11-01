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متابعة جودة الخدمات بمركز ثربان

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متابعة جودة الخدمات بمركز ثربان متابعة جودة الخدمات بمركز ثربان
قام محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح بجولة ميدانية بمركز ثربان يرافقه رئيس البلدية أحمد العربي، ورئيس مركز ثربان فيصل الفاهمي، وتم الوقوف على عدد من المواقع بمركز ثربان، ومنها السوق اليومي والحديقة العامة والساحة الشعبية والالتقاء ببعض المواطنين والاستماع لطلباتهم واحتياجاتهم. كما تم الاجتماع برؤساء المراكز ورئيس البلدية في المركز، وتمت مناقشة معالجة التشوهات البصرية وآلية سير العمل والتعاون الأفقي مع البلدية في ذلك، كما تم مناقشة موضوع القرى التراثية وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل وإعداد خطة عمل لذلك.

وقام محافظ المجاردة ورؤساء المراكز ورئيس البلدية بزيارة لمتحف محمد بن دحمان الشهري بمركز ثربان، وذكر محافظ المجاردة أن الجولات والزيارات بناءً على توجيه من أمير منطقة عسير للوصول لكل مواطن والاستماع له وتلبية احتياجاته.


الوطن السعودية

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