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اكتست كافة أسعار السلع في البورصات العالمية باللون الأخضر، في إشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار، وسط عدم وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات المستقبلية والمدى الزمنى لها، وساهمت في تسجيل كافة دول العالم معدلات تضخم غير مسبوقة أدت إلى مزيد من الضغوط على اقتصاديات كافة الدول المتقدمة والناشئة.

ووفقًا لمؤشر منظمة الفاو للأسعار الغذائية عن شهر سبتمبر فقد سجل معدل ارتفاع سنوي بنسبة 32.8% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، كما ارتفع المعدل الشهري ثلاث نقاط نتيجة لانكماش الإنتاج وارتفاع معدلات الطلب على المواد الأساسية مثل الحبوب والزيوت فضلا عن الزيادات المتسارعة في تكاليف الشحن.

وشهدت أسعار الحبوب موجة صعود جماعي لكافة أنواعها من القمح والأرز والذرة الصفراء، حيث سجلت أسعار القمح ارتفاعا سنويا بنحو 28٪ خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري لأسعار السلع الغذائية الصادر عن غرفة صناعات الغذائية، أن سعر القمح خلال يوليو الماضى سجل نحو 251 دولارا للطن وارتفع خلال شهرين إلى 267.8 دولارًا للطن، بزيادة 16 دولارا في الطن، متوقعا أن يواصل الصعود خلال تعاقدات ديسمبر ليسجل 277 دولارا للطن غير شامل تكاليف الشحن.

ولم تكن الذرة الصفراء بأفضل حالاً، حيث سجل سعر الطن نحو 204.4 دولار خلال سبتمبر بنسبة زيادة بلغت 43٪ مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، وسط توقعات أن تصل إلى 208 دولارا للطن خلال تعاقدات ديسمبر 2021.

وسجلت أسعار الزيوت مستويات قياسية، حيث بلغ سعر زيت الزيتون البكر 3087 دولارا للطن، بمعدل زيادة سنوية تجاوزت 50٪، وسجّلت أسعار زيت النخيل صعودًا سنويًا بنحو 45٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وعلى المستوى الشهرى، تراجعت الأسعار، خلال سبتمبر، لتوقف موجة الصعود المتتالية، حيث سجلت 1.27 خلال سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 1166 دولارا للطن في أغسطس، من المتوقع أن تستقر عند معدلاتها الحالية خلال تعاقدات ديسمبر.

وفيما يتعلق بزيت الصويا فقد تجاوز معدل التغير السنوي أكثر من 70٪ مسجلا 1263 دولارًا للطن خلال سبتمبر، وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الارتفاع ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 1356 دولارا للطن.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في سعر زيت عباد الشمس نحو 68٪، حيث سجل خلال 1359 دولارا للطن في تعاقدات يوليو الماضى، وارتفع إلى 1444 دولارًا للطن في سبتمبر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر السكر الأبيض المكرر خلال شهر سبتمبر بنحو 36.5٪ مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مسجلا 496 دولارًا للطن.

وبدأت أسعار السكر في التحرك صعودا خلال يوليو حيث سجلت 443.6 دولار للطن، وفى أغسطس ارتفعت لنحو 475.5 دولار، لتصل في سبتمبر عند 496 دولارا للطن، وتوقع التقرير أن تكسر السكر حاجز الـ 519 دولارًا للطن خلال تعاقدات ديسمبر.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في السكر الخام بنحو 54٪ خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، ليسجل خلال شهر سبتمبر 2021 متوسطًا سعريًا 427.6 دولار للطن مقارنة أيضا بنحو 390 دولارا للطن خلال يوليو من نفس العام.

وتشير التوقعات أيضا إلى استمرار مؤشرات الصعود الجنوني ليرتفع عند 437 دولارا للطن خلال تعاقدات أكتوبر ونوفمبر.