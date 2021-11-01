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4 نوفمبر .. انطلاق معرض الكتاب الثاني في أسوان

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4 نوفمبر .. انطلاق معرض الكتاب الثاني في أسوان 4 نوفمبر .. انطلاق معرض الكتاب الثاني في أسوان

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تنطلق فعاليات معرض الكتاب الثانى بمحافظة أسوان فى الفترة من ٤ إلى ١٢ نوفمبر الحالى بمسرح فوزى فوزى "الصيفى" برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويفتتح المعرض بحضور كلا من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و رئيس جامعة أسوان ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ويقام على هامش المعرض مجموعة من الفاعليات الثقافية و الفنية و "أمسيات شعرية ، صالون ثقافى ، عروض فنية".

وكان قد أقيم معرض الكتاب الأول بأسوان في الفترة من ٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بكلية الزراعة جامعة أسوان.

المصرى اليوم

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