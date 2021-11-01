«الضرائب» تعلن ارسال أكثر من 70 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة الجديدة

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لما هو مخطط له.

أكد عبدالقادر في بيان صحفى- الإثنين- أن هذا النجاح جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.

أضاف: مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وقال «عبدالقادر»، إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يقرب من ٣٤٠٠ شركة .

وأوضح أن أكثر من ٧٠ مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن بمتوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونية لحظية في اليوم.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أي خارج قرارات الإلزام 236 ممول، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 سبتمبر 2021 بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر )، وأيضا بدء تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة في 15 ديسمبر 2021 بالتطبيق على عدد (3737 ) من الشركات المسجلة في مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.